Königin Silvia von Schweden wird 82: So feiert sie ihren Tag

Einen Tag vor Heiligabend ist Königin Silvia von Schweden 82 Jahre alt geworden. Zum Geburtstag veröffentlichte der Palast eine ältere Aufnahme und verriet, dass die Ehefrau von König Carl XVI. Gustaf (79) ihren Ehrentag im Kreise ihrer Familie verbringen wird.
«Offizieller Saluttag»
Auf dem Bild, das laut Homepage des Königshauses bereits «Anfang dieses Jahres» von Fotografin Sara Friberg aufgenommen wurde, sieht die Königin mit offenem Blick und einem angedeuteten Lächeln in die Kamera. Auf dem Porträt trägt Silvia eine weisse Bluse und einen blauen Blazer, ihre Hände hat sie zusammengefaltet. Das Bild ist offenbar in einem opulent ausgestatteten Raum des Schlosses entstanden.
Dazu teilte der Palast mit: «Der Geburtstag der Königin ist ein allgemeiner Flaggentag. Der Geburtstag ist auch ein offizieller Saluttag. Die Streitkräfte feuern daher 21 Salutschüsse von der Salutstation Skeppsholmen in Stockholm sowie von den Salutstationen in Boden, Härnösand, Karlskrona und Göteborg ab.»
Ansonsten wird es aber keine öffentliche Feier geben. Denn wie auf der Homepage des Königshauses noch mitgeteilt wird, feiert die Königin ihren Geburtstag «im privaten Kreis mit ihrer Familie».
Erinnerungen an ihre Zeit in München
In den vergangenen Monaten plagten die nun 82–Jährige einige gesundheitliche Probleme. Im April unterzog sie sich einer Operation wegen eines Hallux valgus, einer Fehlstellung der grossen Zehe. Danach absolvierte sie einige Termine mit Gehstock. Anfang Dezember musste sie erkältungsbedingt einige Termine absagen. Zuletzt zeigte sie sich aber glücklich beim Weihnachtsbaumschmücken mit ihren neun Enkelkindern und bei einer Preisverleihung in München.
Für ihr soziales Engagement erhielt sie am 17. Dezember die Bayerische Staatsmedaille. Ein ganz besonderer Termin für die gebürtige Heidelbergerin, wie sie in ihrer Rede erinnerte: «Hier habe ich studiert, hier habe ich mein Examen gemacht, hier habe ich gearbeitet. Aber hier habe ich mich auch verliebt.» Bei den Olympischen Spielen 1972 hatte sie als Hostess Carl Gustaf kennengelernt, der damals noch schwedischer Thronfolger war. 1973 wurde er König – und machte 1976 mit der Hochzeit aus Silvia Sommerlath seine Königin.