Königin Silvia von Schweden wird 82: So feiert sie ihren Tag

Für ihr soziales Engagement erhielt sie am 17. Dezember die Bayerische Staatsmedaille. Ein ganz besonderer Termin für die gebürtige Heidelbergerin, wie sie in ihrer Rede erinnerte: «Hier habe ich studiert, hier habe ich mein Examen gemacht, hier habe ich gearbeitet. Aber hier habe ich mich auch verliebt.» Bei den Olympischen Spielen 1972 hatte sie als Hostess Carl Gustaf kennengelernt, der damals noch schwedischer Thronfolger war. 1973 wurde er König – und machte 1976 mit der Hochzeit aus Silvia Sommerlath seine Königin.