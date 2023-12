Königin Silvia wird 80: Ein Glücksfall für Schweden

Als Silvia 14 Jahre alt war, ging es zurück nach Deutschland. Ihr Abitur absolvierte sie am Luisen–Gymnasium in Düsseldorf, anschliessend machte sie eine Ausbildung zur Dolmetscherin in München. Sie ist ein Sprachentalent, spricht sechs Sprachen fliessend und beherrscht zudem die schwedische Gebärdensprache. Nach der Ausbildung arbeitete sie zunächst im argentinischen Konsulat in München. Bei den Olympischen Spielen in München 1972 war sie als Chef–Hostess im Einsatz – und lernte dabei einen ganz besonderen Mann kennen.