Königin Sofia von Spanien besucht Osterkonzert auf Mallorca

Königin Sofia von Spanien (87) ist für die Ostertage nach Palma de Mallorca gereist. Es ist der erste Besuch auf der Insel ohne ihre geliebte Schwester, Prinzessin Irene von Griechenland (1942–2026). Irene verstarb erst vor einigen Wochen im Januar und war über Jahrzehnte hinweg Sofias engste Vertraute und ständige Begleiterin bei vielen Terminen. Traditionell reiste sie auch mit ihrer Schwester für die Osterfeierlichkeiten auf die Balearen.