Königliche Familie veröffentlicht besonderes Foto der Queen

Abschied von der Queen

Die Veröffentlichung der Bilder erfolgte kurz nachdem die Königin neben ihrem Ehemann sowie ihren Eltern in der König-George-VI.-Seitenkapelle auf Schloss Windsor beigesetzt wurde. An der Beerdigung nahmen nur enge Familienmitglieder teil. Rund 800 Gäste sollen zuvor am frühen Nachmittag beim Gottesdienst in der St.-Georges-Hauptkapelle dabei gewesen sein. In der Londoner Westminster Abbey fand am Montagmittag das Staatsbegräbnis für die Queen statt, mit 2.000 Gästen, darunter Staatsoberhäupter als aller Welt.