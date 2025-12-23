Königliche Traditionen: So feiern die britischen Royals Weihnachten

Nach dem grossen Mittagessen am ersten Weihnachtsfeiertag werden von der Familie Knallbonbons verteilt, die abgedroschene Witze und Geschenke enthalten. Am Nachmittag versammelt sich die Familie vor dem Fernseher, um die aufgezeichnete Weihnachtsbotschaft des Monarchen anzuschauen. Einigen Medienberichten zufolge soll Charles aber wichtiger sein, dass sich die Familienmitglieder gegenseitig Gesellschaft leisten, als vor dem Bildschirm zu sitzen. Danach folgen gemeinsame Spiele wie Scharade und Scrabble. Am zweiten Weihnachtsfeiertag finden dann Aktivitäten im Freien statt.