Königliche Traditionen: So feiern die britischen Royals Weihnachten

Wie feiert ein König Weihnachten? In einigen Punkten unterscheidet sich das royale Fest von Charles III. (77) nicht so sehr von dem seiner Untertanen. Wie jede Familie haben aber auch der Monarch und seine Liebsten im Laufe der Zeit besondere Traditionen entwickelt.
Die Vorweihnachtszeit
Auch bei der Königsfamilie starten die weihnachtlichen Termine schon in der Adventszeit. Bevor sich Charles für die Feiertage auf sein Anwesen in Sandringham zurückzieht, lädt er zu einem besonderen Weihnachtsessen. Dieser Tradition ging schon Queen Elizabeth II. (1926–2022) nach. Die Veranstaltung ist für die erweiterte Familie gedacht und findet meist im Buckingham–Palast statt.
Ein weiteres vorweihnachtliches Highlight, das sich etabliert hat, ist Prinzessin Kates (43) Weihnachtsgottesdienst Anfang Dezember in der Westminster Abbey. Dort versammeln sich Mitglieder der königlichen Familie für den guten Zweck.
Bei zahlreichen Organisationen, Staatsoberhäuptern und Freunden flattern ausserdem vor dem Fest royale Weihnachtskarten ins Haus. Charles und andere wichtige Familienmitglieder verschicken jährlich Hunderte davon. Die Queen begann Gerüchten zufolge schon immer im Sommer damit, die Grusskarten zu unterzeichnen. Charles und Königin Camilla (78) haben dieses Jahr ein Porträt, das zu ihrem 20. Hochzeitstag in Rom entstand, für ihre offizielle Weihnachtskarte ausgewählt. Das hatte der Palast auf Instagram enthüllt.
Weihnachten in Sandringham
Die Windsors verbringen die Feiertage traditionell auf ihrem Anwesen in Sandringham in der Grafschaft Norfolk. Dort feiert die engere Familie mit dem Königspaar. Mit dabei sein werden voraussichtlich Prinz William (43) mit Ehefrau Kate und den drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Charles‹ Bruder Prinz Edward (61) soll mit seiner Frau, Herzogin Sophie (60), sowie deren Kindern Louise (22) und James (18) anreisen. Charles› Schwester Prinzessin Anne (75) und deren Gatte, Sir Timothy Laurence (70), werden ebenfalls erwartet, genauso wie Annes Tochter, Zara Tindall (44), deren Ehemann, Mike Tindall (47), und ihre drei Kinder.
Ein Fragezeichen steht noch hinter der Anwesenheit von Prinzessin Beatrice (37) und ihrer Schwester Prinzessin Eugenie (35) und ihren jeweiligen Familien. Die Eltern der beiden, Andrew Mountbatten–Windsor (65) und dessen Ex–Frau Sarah Ferguson (66), sind wegen ihrer Verstrickungen in den Epstein–Skandal wohl nicht willkommen.
Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry (41), seine Frau Herzogin Meghan (44) und ihre Kinder Archie (6) und Lilibet (4) werden ebenfalls nicht erwartet. Die Familie lebt in den USA, ihr Verhältnis zu Charles und William gilt als angespannt.
Essen in Abendgarderobe
Wie der ehemalige Royal–Koch Darren McGrady einst «Good Housekeeping» verriet, hat die königliche Familie in Sandringham einen grossen Weihnachtsbaum und einen silbernen, künstlichen Baum im Speisesaal.
Die royalen Weihnachtsfeierlichkeiten beginnen offiziell mit dem Nachmittagstee am 24. Dezember. Danach folgt die Familie der europäischen Tradition, die Geschenke an Heiligabend auszutauschen. Anschliessend gibt es ein grosses Essen bei Kerzenschein in Abendgarderobe. Nach dem Essen spielen die Royals angeblich Karten oder schauen sich einen Film an. Zu Bett gehen die Mitglieder der Königsfamilie offiziell erst nach Charles oder wenn dieser es erlaubt.
Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags geht es zum Gottesdienst in der Kirche St. Mary Magdalene, beim Spaziergang dorthin grüssen die Royals zahlreiche Schaulustige. Nach der Kirche gibt es Truthahn. Die Kinder der Royals essen Insidern zufolge getrennt von den Erwachsenen.
Nach dem grossen Mittagessen am ersten Weihnachtsfeiertag werden von der Familie Knallbonbons verteilt, die abgedroschene Witze und Geschenke enthalten. Am Nachmittag versammelt sich die Familie vor dem Fernseher, um die aufgezeichnete Weihnachtsbotschaft des Monarchen anzuschauen. Einigen Medienberichten zufolge soll Charles aber wichtiger sein, dass sich die Familienmitglieder gegenseitig Gesellschaft leisten, als vor dem Bildschirm zu sitzen. Danach folgen gemeinsame Spiele wie Scharade und Scrabble. Am zweiten Weihnachtsfeiertag finden dann Aktivitäten im Freien statt.