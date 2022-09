Königlicher Cheforganisator muss Führerschein abgeben

Fahrverbot und Geldstrafe

Neben dem Fahrverbot muss der Herzog von Norfolk noch 1.200 Pfund an Strafe bezahlen. Seine Anwälte hatten zuvor darauf gehofft, dass das Verbot nicht durchgesetzt werden würde, da Fitzalan-Howard bei der Organisation der Krönung von König Charles III. (73) eingespannt ist, die im kommenden Frühjahr stattfinden könnte. Die Umstände erkannte das Gericht jedoch als nicht ausreichend für die Aufhebung des Verbots an. Der Herzog ist für die Organisation der grossen Zeremonien von Hof und Parlament in England zuständig. Zuletzt hatte er das Begräbnis von Queen Elizabeth II. (1926-2022) organisiert.