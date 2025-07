Königliches Gehalt: Charles III. verdient 132 Millionen Pfund

Gleichzeitig habe sich der Wert des «Crown Estate» aber verringert. Die Bewertung des Kronguts, zu dem auch Immobilien auf dem Land und in London gehören, sei von 15,5 Milliarden Pfund im Vorjahr auf 15 Milliarden Pfund gesunken. Die Immobilien in London, von denen sich viele rund um die Regent Street und St. James's befinden sollen, konnten dem Bericht zufolge ein Plus von rund 0,2 Milliarden Pfund im Vergleich zum Vorjahr verbuchen.