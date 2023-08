Königsfamilie soll Herzogin Meghan Satz in «Suits» verboten haben

Als Anspielung auf seine Schwiegereltern sollte Rachel in einer Szene sagen: «Meine Familie würde Poppycock sagen.» «Die königliche Familie wollte nicht, dass sie das sagt», erzählt Korsh. «Sie wollten ihr nicht das Wort ‹Poppycock› in den Mund legen. Ich nehme an, weil sie nicht wollten, dass die Leute es so zusammenschneiden, dass sie »Cock« [Penis, Anm.d.Red.] sagt. Also mussten wir es in ‹Bullshit› ändern, und es gefiel mir nicht, weil ich meinen Schwiegereltern gesagt hatte, dass ‹Poppycock› in der Show vorkommen würde.» Er habe jedoch auch ein gewisses Mitgefühl und Verständnis gespürt, «weil ich auch nicht wollte, dass ihr jemand so etwas antut».