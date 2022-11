Königsgemahlin Camilla trifft Königinnen, Prinzessinnen, First Ladys

Königsgemahlin Camilla (75) hat am Dienstag einen Empfang im Buckingham Palast gegeben, an dem auch weibliche gekrönte Häupter und First Ladys aus der ganzen Welt teilnahmen. Auf einem Gruppenfoto, das der Palast via Social Media verbreitete, sind neben der Ehefrau von König Charles (74) auch Sophie von Wessex (57), Königin Mathilde von Belgien (49), Königin Rania von Jordanien (52), Kronprinzessin Mary von Dänemark (50), Sierra Leones First Lady Fatima Maada Bio (42) und die ukrainische First Lady Olena Selenska (44) zu sehen.