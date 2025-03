Königshaus bestätigt: Prinzessin Margriet hat sich den Arm gebrochen

Die niederländische Prinzessin Margriet (82) hat sich bei einem Sturz auf der Eisbahn in Heerenveen einen Oberarmbruch zugezogen. Das teilte der Regierungsinformationsdienst (RVD) nach ersten Medienberichten mittlerweile auch offiziell mit. Die Verletzung wurde demnach im Krankenhaus festgestellt, in das die Schwester der ehemaligen Königin Beatrix (87) nach dem Vorfall am 23. März gebracht worden war.