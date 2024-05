Königspaar Frederik und Mary: So feiern sie ihren Hochzeitstag in Oslo

Vor ihrer Ankunft legten Frederik und Mary dann formellere Kleidung an, er präsentierte Uniform, sie ein hellblaues, gemustertes Kleid und eine helle Jacke. In Oslo wurde das dänische Königspaar zum Auftakt des Staatsbesuchs in einer feierlichen Zeremonie von den norwegischen Royals begrüsst: König Harald (87) und Königin Sonja (86) sowie das Kronprinzenpaar Haakon (50) und Mette–Marit (50) waren vor Ort und begleiteten ihre Gäste vom Hafen in den Palast. König Frederik legte zudem am Nationaldenkmal in Oslo einen Kranz nieder, wie norwegische Medien berichteten.