Konkurrenz für Meghan? König Charles III. plant Amazon-Doku

Die Ankündigung der Dokumentation erfolgt, nachdem König Charles in den vergangenen Jahren mehrfach in Fernsehsendungen aufgetreten ist. Ende 2024 war er etwa in einer BBC–Weihnachtssondersendung von Countryfile zu sehen, die in seinem Haus in Highgrove gedreht wurde und die Arbeit der Bildungsprogramme der King's Foundation vorstellte. Charles nahm 2023 auch an einer Sonderfolge von «The Repair Shop» teil, in der er die Arbeit der Studenten der Wohltätigkeitsorganisation vorstellte und über traditionelles Handwerk sprach.