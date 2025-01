Können Gesichtsmassagen wirklich Falten reduzieren?

In den sozialen Medien wird es vorgemacht: TikTokerin Devon Kelley massiert, streicht und knetet ihr Gesicht fünfmal die Woche in einer achtminütigen Routine und hat damit eines ihrer erfolgreichsten Videos 2024 erschaffen. In nur zwei Wochen sollen Veränderungen zu sehen sein, verspricht sie. Auf TikTok schreiben ihre Follower, dass auch ihre Gesichter sich verändert hätten.