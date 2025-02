Könnte Daisy Ridley bald Marvel-Star werden?

Vorerst ist sie wieder im «Star Wars»–Universum dabei

Bevor Ridley über einen Wechsel ins Marvel–Universum nachdenken kann, kehrt sie mit einem neuen «Star Wars»–Projekt zurück. Unter dem bislang vorläufigen Titel «Star Wars: New Jedi Order» wird Ridley erneut in die Rolle der Rey schlüpfen. Zwar soll die Handlung schon seit Jahren in Planung sein, genaue Details sind bislang aber noch nicht öffentlich bekannt. Ridley betonte im Gespräch jedoch, ein «gutes Gefühl» zu haben, dass der Autor George Nolfi (56) an dem Drehbuch für die «Star Wars»–Fortsetzung schreibt.