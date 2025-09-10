Konny Reimann wird 70: Süsse Glückwünsche von Ehefrau Manuela

Manuela Reimann hofft auf «viele weitere Geburtstage»

Auf ihrem Instagram–Account gab Manuela Reimann Einblicke in Konnys Ehrentag und widmete ihm süsse Zeilen. «Happy Birthday, mein Cowboy», schrieb sie zu einem Bild, dass den Auswanderer auf einem grauen Sofa umringt von Luftballons zeigt. Der Jubilar, der natürlich Cowboyhut trägt, sitzt dabei ganz cool auf der Lehne und streckt die Fäuste in die Höhe. «Zum 70. Geburtstag wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und Gute», fuhr die 56–Jährige fort. "Ich freue mich so sehr, dass es dich gibt – und ich hoffe, dass wir noch viele weitere Geburtstage gemeinsam feiern dürfen.