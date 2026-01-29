Konsequenzen! Schon mehr als 100 Regelverstösse im Dschungelcamp

Müssen die Dschungelcamper ihre Luxusartikel abgeben?

Raucherinnen und Raucher erhalten in der Show eine feste Ration an Zigaretten, die nicht geteilt werden dürfen. Zu den Regeln des TV–Dschungels gehört daneben unter anderem auch, dass stets von mindestens zwei Promis eine Nachtwache gehalten werden muss und das Lagerfeuer im Camp nicht ausgehen darf. Die Kandidatinnen und Kandidaten dürfen etwa auch keine Pflanzen oder Tiere aus dem Dschungel essen. Mitgebrachte Luxusartikel werden ebenso nicht geteilt, wenn es nach Vorschrift geht.