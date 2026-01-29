Konsequenzen! Schon mehr als 100 Regelverstösse im Dschungelcamp

Wer hält sich schon an Regeln? Dieser Devise scheinen die Promis im Dschungelcamp in jedem Jahr aufs Neue mit beeindruckender Entschlossenheit zu folgen. Wie RTL jetzt berichtet, haben die diesjährigen Camperinnen und Camper bereits mehr als 100 Regelverstösse begangen – und werden an Tag sieben dafür bestraft.
Zuletzt waren etwa Reality–Star Umut Tekin (28) und der unter anderem aus «Bauer sucht Frau» bekannte Patrick Romer (30) aufgefallen. Sie mussten den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» beichten, dass Patrick seinem Kollegen unerlaubt eine Zigarette zugesteckt hatte. «Ihr wisst ja, Umut kann ich keinen Gefallen ausschlagen», schmunzelte Romer im Dschungeltelefon. Ein Ausschnitt davon ist auch noch einmal auf der Webseite des Senders zu sehen.
Müssen die Dschungelcamper ihre Luxusartikel abgeben?
Raucherinnen und Raucher erhalten in der Show eine feste Ration an Zigaretten, die nicht geteilt werden dürfen. Zu den Regeln des TV–Dschungels gehört daneben unter anderem auch, dass stets von mindestens zwei Promis eine Nachtwache gehalten werden muss und das Lagerfeuer im Camp nicht ausgehen darf. Die Kandidatinnen und Kandidaten dürfen etwa auch keine Pflanzen oder Tiere aus dem Dschungel essen. Mitgebrachte Luxusartikel werden ebenso nicht geteilt, wenn es nach Vorschrift geht.
Bei der hohen Anzahl an Verstössen werden die Kandidatinnen und Kandidaten in der Ausgabe vom Donnerstag (ab 20:15 Uhr bei RTL und via RTL+) jetzt bestraft. «Schluss mit lustig», kündigt der Sender an. Es soll deutlich gemacht werden, «dass Regelbrüche kein Kavaliersdelikt sind». Welche Folgen genau auf die Promis zukommen, soll in der Sendung gezeigt werden. Gängige Bestrafungen sind, dass die Stars ihre Zigaretten oder Luxusartikel abgeben müssen.