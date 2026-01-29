Konstantin Wecker muss seine Tournee absagen.

Konstantin Wecker leidet an Nervenschäden

Wecker hatte im August 2025 bekanntgegeben, er leide an Nervenschäden in seiner linken Hand. Aufgrund dieser sei er nicht mehr in der Lage, Klavier zu spielen. Hintergrund sei jahrelanger Alkoholmissbrauch. Im November hatte er unter Verweis auf eine neurologische Erkrankung bereits mehrere Konzerte abgesagt. «Ihr könnt euch vorstellen, wie weh es mir tut, nach so vielen Jahrzehnten auf der Bühne nicht mehr für euch singen zu können», sagt Wecker nun.