Konstantin Wecker muss seine Tournee absagen.

Der Liedermacher Konstantin Wecker (78) hat seine für dieses Jahr geplante Tournee abgesagt. Insgesamt standen 54 Auftritte in verschiedenen deutschen und österreichischen Städten an. Hinter der Absage stecken gesundheitliche Gründe, wie der 78–Jährige in einem Statement erklärt.
«Es tut mir unendlich leid – aber ich muss die Tournee, auf die ich mich sehr gefreut hatte, leider absagen», teilte Wecker mit. «Ich hatte gehofft zu genesen, aber meine Erkrankung ist leider fortgeschritten. Ich hätte euch so gerne meine Lieder gespielt und aus meinem Buch gelesen – aber es ist mir leider nicht möglich.»
Konstantin Wecker leidet an Nervenschäden
Wecker hatte im August 2025 bekanntgegeben, er leide an Nervenschäden in seiner linken Hand. Aufgrund dieser sei er nicht mehr in der Lage, Klavier zu spielen. Hintergrund sei jahrelanger Alkoholmissbrauch. Im November hatte er unter Verweis auf eine neurologische Erkrankung bereits mehrere Konzerte abgesagt. «Ihr könnt euch vorstellen, wie weh es mir tut, nach so vielen Jahrzehnten auf der Bühne nicht mehr für euch singen zu können», sagt Wecker nun.
Aufgeben möchte der Liedermacher aber nicht: «Hoffen wir, dass meine Ärzte mir in diesem Jahr helfen werden. Vielleicht kann ich zu meinem 80. Geburtstag noch einmal auf die Bühne zurückkehren.»
Zuletzt stand Konstantin Wecker wegen seines Privatlebens in der Kritik: Eine Recherche der «Süddeutschen Zeitung» deckte im November auf, dass er mit 63 Jahren ein Verhältnis mit einer Minderjährigen hatte.