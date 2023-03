Kontaktlos zahlen im Supermarkt: Was man beachten sollte

Um jedoch überhaupt mit seinen smarten Geräten per NFC-Chip bezahlen zu können, muss auf diesem eine Bezahl-App eingerichtet und diese in den Einstellungen als NFC-berechtigt aktiviert sein. In der Regel stellen Anbieter wie GooglePay, PayPal oder das Onlinebanking des eigenen Kreditinstituts detaillierte Anleitungen zum Einrichten der App auf Android- und iOS-Geräten zur Verfügung.