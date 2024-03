Konter gegen Donald Trump: Jimmy Kimmel schiesst bei den Oscars zurück

Jimmy Kimmel teilt gegen Donald Trump aus

«Ich habe gerade eine Rezension erhalten», begann Kimmel mit einem Smartphone in der Hand auf der Bühne der Oscarverleihung. In einem vom «Hollywood Reporter» verbreiteten Video ist zu sehen, wie Kimmel anschliessend aus Trumps beleidigendem Beitrag zitiert: «Hat es jemals einen schlechteren Gastgeber als Jimmy Kimmel bei den Oscars gegeben? Sein Eröffnungsmonolog war der einer unterdurchschnittlichen Person, die zu sehr bemüht ist, etwas zu sein, was sie nicht ist und niemals sein kann.»