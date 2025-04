«Kontraste»: Lena Ganschow ist die neue Moderatorin

Lena Ganschow lobt das Politikmagazin in der Pressemitteilung als «mutig». Die Sendung scheue kein «noch so unbequemes Thema und schaut bei der Suche nach Antworten auf gesellschaftlich relevante Fragen ganz gewissenhaft und genau hin». Diese Art zu arbeiten schätze sie sehr, «ob aus meiner Zeit als Forscherin im Labor oder Filmemacherin draussen vor Ort». Schliesslich sei es das Ziel, Menschen verlässliche Informationen und Hintergründe zu liefern. «Daher freue ich mich sehr darauf, Teil dieses engagierten Teams zu werden und die investigativen Recherchen so vieler seriös und akribisch arbeitender Journalistinnen und Journalisten präsentieren zu dürfen.»