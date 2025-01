Kontroverse um KI-Nutzung: Das sagt «Brutalist»-Regisseur Brady Corbet

Auch Jancsó ging auf die Kontroverse um KI in der Filmindustrie ein. «In der Branche ist es umstritten, über KI zu sprechen, aber das sollte nicht so sein. Wir sollten eine sehr offene Diskussion darüber führen, welche Werkzeuge uns KI zur Verfügung stellen kann. Es gibt in dem Film nichts, was nicht schon einmal gemacht worden wäre. Es macht den Prozess nur viel schneller.»