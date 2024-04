Kontroversen und Vorwürfe: Doku über Nick und Aaron Carter angekündigt

Wie «Variety» berichtet und auch ein erster Trailer zeigt, stehen in der Doku drei Frauen im Fokus, die dem Backstreet–Boys–Mitglied Nick Carter sexuelle Übergriffe vorwerfen. In Interviews kommen Melissa Schuman (39), Ashley Repp und Shannon «Shay» Ruth selbst zu Wort. Unter anderem wirft Schuman dem Sänger vor, sie im Jahr 2002 in Santa Monica in einer Wohnung einer Freundin vergewaltigt zu haben. Sie zog mit einer Klage auch vor Gericht. Carter hatte sich mit einer Gegenklage wegen Verleumdung gewehrt.