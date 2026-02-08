Kontroversester Camper: Gil Ofarim wird der Dschungelkönig 2026

Ein letztes Dinner

Die erkämpften Sterne bildeten das Abendessen der Finalisten, das bestmöglich zu einem Drei–Gänge–Menü mit Getränk und Überraschung werden konnte. Gil kämpfte für die Vorspeise, Hubert für den Hauptgang und Samira für das Dessert. Der Musiker konnte in der Prüfung «Nicht sehen» trotz aufgesetztem Plexiglas–Helm, der sich mit allerlei Getier füllte, alle fünf Sterne in Kisten abschrauben. Die Freude, Leichtigkeit und die Glücksgefühle seien wieder da, gab sich der Musiker strahlend und befreit. «Der Dschungel hat mich zurück ins Leben geholt.» Mit seinem Motto «durchhalten, aushalten, Mund halten», wie es Sonja Zietlow (57) treffend zusammenfasste, hat es der Sänger mit seinem kontrovers diskutierten Camp–Auftritt weit gebracht. Er hatte sich nur teilweise zum Davidstern–Skandal geäussert und immer wieder auf eine Verschwiegenheitserklärung hingewiesen.