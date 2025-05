Konzert abgesagt: Band Kasalla trauert um Teammitglied

In dem emotionalen Post schreiben die Bandmitglieder weiter: «Wie gross die Lücke ist, die du hinterlässt, kann man nicht in Kilometern messen. Wenn wir dich um drei Uhr Nachts angerufen haben, warst du da, egal bei was. Du warst immer knallhart ehrlich mit und zu uns und jedem. Du warst und bleibst für immer ein untrennbarer Teil von uns.» Am Ende des Beitrags erklären die Musiker: «Unsere Gedanken sind bei deiner Familie und Valeska. Wir sind immer für euch da.»