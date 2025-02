Konzert in Peru abgesagt: Shakira liegt im Krankenhaus

Zuvor hatte Shakira Schnappschüsse gepostet, die zahlreiche Fans zeigen, die sie bei ihrer Ankunft in Peru am Flughafen begrüssen. Der nächste Auftritt der Sängerin in Lima ist Medienberichten zufolge für Montag geplant. Letzte Woche hatte sie ihre Tournee zu ihrem mit einem Grammy ausgezeichneten Album «Las Mujeres Ya No Lloran» in Brasilien begonnen.