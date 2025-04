Konzertfilm von Depeche Mode kommt im Herbst in die Kinos

Depeche Mode gilt als eine der einflussreichsten Bands der elektronischen Musik. Die 1980 gegründete Gruppe hat mit Hits wie «Enjoy The Silence», «People Are People», «Just Can't Get Enough» oder «Master And Servant» Musikgeschichte geschrieben und weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft. Auch «Memento Mori» gehörte in Deutschland 2023 zu den erfolgreichsten Alben des Jahres.