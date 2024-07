Konzertsommer in Deutschland: So beugt man Dehydration vor

Ob Taylor Swifts «Eras Tour», Adeles Mini–Residenz in München, oder eines der zahlreichen Festivals in ganz Deutschland: Der Konzertsommer ist in vollem Gange. Doch Hitze, Menschenmengen und körperliche Anstrengung können aus einem unvergesslichen Musik–Erlebnis eine unschöne Erfahrung machen. Dehydration ist hierbei eine der grössten Gefahren. Schon ein bis zwei Prozent zu wenig Wasser können zu Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindel führen. Bei kritischem Flüssigkeitsmangel können Verwirrtheit, Herzrasen oder Muskelkrämpfe auftreten. Mit guter Planung lässt sich Dehydration vermeiden.