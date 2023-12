Kool Savas entschuldigt sich für sein sexistisches Verhalten

In dem Interview spricht Savas auch über seine Familiengeschichte, Traumata und Depressionen, die ihn lange begleitet haben. Letztere hat er durch eine Gesprächstherapie behandeln lassen. Heute sei er zufriedener, auch weil er wisse, was ihn zufrieden mache: «Mein Sohn, meine Frau und meine Familie.» Er werde auf keine Tour mehr gehen und spiele Konzerte nur noch am Wochenende, so Kool Savas weiter. «Ich möchte einfach alleine zu meinen Auftritten fahren, in einem Hotel pennen, auftreten und danach wieder zurück zu meiner Familie fahren.»