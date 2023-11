Kool Savas stolz: Ezo gewinnt «The Voice Rap»

Im Finale der Show standen die vier Talente Ezo, CEO, Caddy und Erda, die zunächst ihre Coaches mit selbstgeschriebenen Texten überzeugen mussten. Nachdem Kool Savas und Dardan (26) ihren jeweiligen Favoriten wählten, traf das Publikum die finale Entscheidung. Sie konnten per Telefon, SMS oder in der Joyn–App für ihren Wunschkandidaten abzustimmen und an der Entscheidung mitwirken.