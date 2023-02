Kopftreffer, Fabelmans und der sechste Schrei: Die Kino-Tipps im März

Der filmische Kopfschutz in Person von Sylvester Stallone (76) alias Rocky Balboa ist nun endgültig ab. Dass findige PR-Menschen es dennoch geschafft haben, «Rocky» in den deutschen Titel des Streifens zu packen, sollte nicht darüber hinwegtäuschen. Stallone selbst hatte mehrfach betont, dass es seine Entscheidung gewesen sei, keine Rolle mehr in Teil drei spielen zu wollen - lediglich als Produzent tritt er noch in Erscheinung. In doppelter Hinsicht ist es daher an Jordan gelegen, die Geschicke der Boxer-Reihe zu lenken. Im Kino-Ring bewies er bereits zweifach, das Zeug dazu zu haben. Ob er auch als «Creed 3»-Regisseur Wirkungstreffer beim Publikum landen kann oder ein früher Knockout droht?