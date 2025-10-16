«Körper am Ende»: Ayliva sagt kurzfristig zwei Stuttgart-Konzerte ab

«Gefahr für meine Zukunft»

Das ist aber zumindest wohl sehr wahrscheinlich. Denn auch ihre «Stimme ist neben der Krankheit zusätzlich durch eine Heiserkeit so sehr belastet, dass ich vorerst nicht mehr singen kann». Die Ärzte hätten ihr zudem eindringlich dazu geraten, sich vorerst zu schonen, um Folgeschäden zu vermeiden. «In dem Zustand weiter zu singen, wäre eine Gefahr für meine Zukunft», wie es Ayliva ausdrückt.