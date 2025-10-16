«Körper am Ende»: Ayliva sagt kurzfristig zwei Stuttgart-Konzerte ab

Frustrierende Nachrichten für alle Fans von Ayliva (27), die aus Stuttgart und Umgebung stammen: Kurzfristig muss die Musikerin mindestens zwei der drei geplanten Konzerte in der Hauptstadt von Baden–Württemberg absagen. Als Grund für ihren Ausfall gibt sie in einer Story auf ihrem offiziellen Instagram–Account gleich mehrere gesundheitliche Probleme an.
So sei sie schon «seit einigen Tagen extrem krank». Bis zuletzt habe sie mit ihren Ärzten in engem Austausch gestanden und versucht, rechtzeitig fit zu werden. Doch nun musste sie sich eingestehen: «Mein Körper ist am Ende».
Die Shows am 16. und 17. Oktober in der Hanns–Martin–Schleyer–Halle müssen daher auf jeden Fall ausfallen. Unklar ist bislang noch, ob auch das dritte dort eingeplante Konzert am 19. Oktober ins Wasser fällt.
«Gefahr für meine Zukunft»
Das ist aber zumindest wohl sehr wahrscheinlich. Denn auch ihre «Stimme ist neben der Krankheit zusätzlich durch eine Heiserkeit so sehr belastet, dass ich vorerst nicht mehr singen kann». Die Ärzte hätten ihr zudem eindringlich dazu geraten, sich vorerst zu schonen, um Folgeschäden zu vermeiden. «In dem Zustand weiter zu singen, wäre eine Gefahr für meine Zukunft», wie es Ayliva ausdrückt.
In einem zusätzlichen Video, in dem sie sich ebenfalls bei ihren Fans entschuldigt, ist ihre gebrochene und heisere Stimme deutlich zu vernehmen. «Ihr kennt mich – ich wäre da hoch gegangen, wenn es möglich wäre», beteuert sie darin.
Ayliva veröffentlichte im Jahr 2021 ihre erste Single, seither ging es mit der Karriere der in Recklinghausen geborenen Musikerin steil bergauf. Ihr erstes Album «Weisses Herz» schaffte es sogleich in die Top 10 der deutschen Charts, die beiden folgenden Platten «Schwarzes Herz» und «In Liebe» erreichten in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Chartspitze.