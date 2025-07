Körpertausch, Kleinkriminelle, Klamauk-Kanu: Die Kinotipps im August

Kurz nach der Jahrtausendwende konnte das Trio Michael Bully Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian gefühlt nichts verkehrt machen. Die bis heute unerreichte Spitze des Erfolgs: Die Western–Komödie «Der Schuh des Manitu» ist mit über zwölf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern der bis heute grösste kommerzielle Kino–Erfolg in der Bundesrepublik Deutschland. Was alle Filme von Bully auszeichnet: Selbst mit vergleichsweise kleinem Budget sehen sie grossartig aus und müssen dank ihres Hochglanz–Looks den Vergleich vor zuweilen 50 Mal so kostspieligen US–Produktionen nicht scheuen. Ganz so zeitlos wie die Optik ist der Humor allerdings nicht. Treffen die drei Komiker auch im Jahr 2025 noch die richtigen Töne, um für schallendes Gelächter in den Sälen zu sorgen? Eine spannende Herausforderung.