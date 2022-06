Kostbares Gut: So sparen Sie Wasser im Garten

Hacken statt giessen

Um Wasser im Gemüsebeet zu sparen, reicht es, den Boden regelmässig mit Hacke und Grubber zu bearbeiten - am besten, wenn sich die Erde nach dem Regen mit Feuchtigkeit vollgesaugt hat. Die Werkzeuge zerstören die feinen Wasserkanäle in der oberen Erdschicht. Das reduziert die Verdunstung und der Boden trocknet nicht so schnell aus. Auch Rindenmulch schützt vor Verdunstung und reduziert zudem das Wachsen von Unkraut und Co.