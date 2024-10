Kostete es sie nur Freikarten? Taylor Swift bekam Royal-Eskorte

Und während der Streit darüber weitergeht, warum die Polizei Swift beschützt hat und Harry nicht, betonte Kulturministerin Lisa Nandy (45) am Mittwochmorgen, dass die Polizeieskorte für den «Shake It Off»–Star nicht das Ergebnis einer «unangemessenen Beeinflussung» durch führende Labour–Politiker war. Nandy – die zu den hochrangigen Persönlichkeiten der Partei gehörte, die Freikarten für Swifts Show erhielten – sagte, es gebe keine Verbindung zwischen der Gastfreundschaft, die sie erhielten, und Swifts Polizeischutz. «Ich weise entschieden zurück, dass es in diesem Fall irgendeine Art von Fehlverhalten oder unzulässiger Einflussnahme gegeben hat», sagte sie "Sky News". Die Polizei habe die Entscheidung getroffen. Letztlich sei es ihre Entscheidung, und niemand sonst könne diese treffen.