Kostete Herzogin Meghans Paris-Trip Balenciaga 250.000 Dollar?

In «Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family» – auf Deutsch etwa: «Verrat: Macht, Täuschung und der Kampf um die Zukunft der Königsfamilie» – schildert Bower, wie die Herzogin von Sussex den Auftritt selbst eingefädelt haben soll. «Der Coup wurde von Meghan selbst orchestriert», schreibt der Autor. Sie habe den neuen Kreativdirektor des Hauses, Pierpaolo Piccioli, persönlich kontaktiert und einen Deal vorgeschlagen: ein Überraschungsauftritt bei seiner Show – im Gegenzug für die Übernahme sämtlicher Spesen. Ganz aus der Luft gegriffen scheint das nicht zu sein, denn Piccioli erklärte nach dem Auftritt gegenüber «The Cut»: «Meghan und ich haben uns vor einigen Jahren kennengelernt und schreiben uns seitdem. Sie hat sich gemeldet und gesagt, dass sie gerne zur Show kommen würde.»