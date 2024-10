Kostüme und Deko: Heidi Klum gibt Halloween-Tipps

Ob als Wurm, Cyborg oder Pfau: Zu Halloween überrascht Heidi Klum (51) alljährlich die Öffentlichkeit mit ihren spektakulären Kostümen. Diese präsentiert sie dann auf ihrem Halloween–Fest, das sie jedes Jahr am 31. Oktober in New York City mit Familie und vielen Promi–Gästen feiert. Und auch sonst kann die «Queen of Halloween» nicht genug von dem schaurig–schönen Tag bekommen. Im Interview mit dem US–Magazin «People» hat die Moderatorin nun Tipps und Trick rund um das Gruselfest verraten.