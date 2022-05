Kourtney Kardashian & Travis Barker: Andrea Bocelli als Hochzeitstenor

Bandkollege Mark Hoppus ist auch vor Ort

Ein anderer Musiker, der bei der Hochzeit in Italien anwesend sein wird, ist Barkers Blink-182-Bandkollege Mark Hoppus (50). Der postet seit Samstag fleissig Bilder aus Italien und kann sein Glück kaum fassen, das alles noch miterleben zu dürfen. Hoppus hat einen kräftezehrenden Kampf gegen eine Krebserkrankung hinter sich, seit einigen Monaten gilt er als geheilt. In einer Instagram-Story, die er in Italien aufgenommen hat, schrieb er: «Vor einem Jahr war ich noch in der Chemotherapie. Heute bin ich hier. Dankbar.»