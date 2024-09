Kourtney Kardashian und Travis Barker: Auf Tour mit Baby Rocky

Schwieriger Weg zum gemeinsamen Baby

Mit nicht einmal einem Jahr ist Rocky also schon ein kleiner Roadie. Am 1. November 2023 krönte er die Liebe des Promi–Paares. Doch offenbar war es für die ältere Schwester von Kim Kardashian (43) alles andere als leicht, zum vierten Mal schwanger zu werden. «Ich habe nach einem Jahr der Versuche aufgehört, mein Körper hat sich entspannt und ich habe an Gottes Plan für mein Leben geglaubt», schrieb Kardashian–Barker im Mai in ihrer Instagram–Story und berichtete über mehrere künstliche Befruchtungen. Insgesamt habe sie vor ihrer erfolgreichen Schwangerschaft fünf gescheiterte Versuche und drei Abgänge gehabt. Es seien viele Gebete nötig gewesen für das, «was uns bestimmt war». Ausserdem habe sie sehr viel für ihre Gesundheit getan. «Ich weiss, wie schwer es ist, das Gefühl zu haben, dass man sich nicht anstrengt, aber der Glaube an Gottes Plan und das Sprechen von Gebeten ist so mächtig. Alles Gute!»