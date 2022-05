Kourtney Kardashian und Travis Barker: Nächste Hochzeit in Italien?

Nach einer Hochzeit in Las Vegas und einer weiteren in Santa Barbara steht für Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) offenbar direkt die nächste Zeremonie an. Laut US-Medienberichten vom 20. Mai werden sich die beiden offenbar an diesem Wochenende in Italien erneut das Jawort geben. Das Paar wurde demnach aktuell in Portofino gesichtet, wie unter anderem das Magazin «People» berichtet. Sie sollen dort im Castello Brown feiern.