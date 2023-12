Kourtney Kardashian und Travis Barker teilen erste Baby-Fotos

Ihr Sohn wurde am 1.November in Los Angeles geboren. Die Eltern hielten das Baby in den ersten sieben Wochen komplett aus der Öffentlichkeit heraus, erst jetzt wagen sie den Schritt und präsentieren ihren kleinen Liebling stolz. Die Follower sind entzückt und heissen den Kleinen herzlich willkommen. Die Eltern werden ebenso beglückwünscht, unter den begeisterten Fans befinden sich auch viele bekannte Gesichter: «Ich freu mich so für euch», kommentiert Star–Ikone Paris Hilton (42). Das australische Model Emily Sears (38) schreibt: «Herzlichen Glückwunsch.» Schauspielerin Alyssa Milano (51) fügt an: «Was für ein Geschenk! Glückwunsch!»