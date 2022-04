Kourtney, Kim und Co.: Der Kardashian-Jenner-Clan im Überblick

Familie ist erprobt in der Reality-Welt

Bereits im Oktober 2007 hat der Kardashian-Jenner-Clan in den USA die Premiere der Show «Keeping Up with the Kardashians» gefeiert. 2021 fand die Serie rund um die TV-Familie nach 20 Staffeln ein Ende. In dem neuen Format «The Kardashians» erzählen die Frauen unter anderem, wie ihr Alltag ohne Kameras aussah. Im zuvor veröffentlichten Trailer angesprochen werden ausserdem Kylies zweite Schwangerschaft, Khloés Beziehung zu Tristan Thompson und Kourtneys Kinderwunsch mit Travis Barker. Ein grosses Thema sollen auch Kims Probleme mit Kanye und ihre neue Beziehung mit Pete Davidson sein.