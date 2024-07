«Kraft der Natur» hilft ihr: Wichtige Botschaft von Prinzessin Kate

Neben dem Tennisturnier in Wimbledon, wo Kate als Schirmherrin des austragenden All England Lawn Tennis and Croquet Club fungiert, zeigte sie sich auch Mitte Juni bei der Militärparade «Trooping the Colour» in der Öffentlichkeit. Das waren jedoch bisher die beiden einzigen Auftritte, seit sie ihre Krebsdiagnose im März 2024 bekannt gegeben hatte.