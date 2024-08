Ob Strandtag oder Date-Night

Kragen tragen: Vielfältige Style-Ideen zum Modetrend

In dieser Saison sind Kragen ein fester Bestandteil in den Garderoben der Fashionistas. Der Modetrend hebt jedes Outfit auf die nächste Stufe. Ob an Kleidern für Date–Nights oder an Badeanzügen für einen Tag am Meer – Kragen finden dieses Jahr überall ihren Platz.