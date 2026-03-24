Kranke Kronprinzessin: Bilder zeigen Mette-Marit mit Sauerstoffgerät

Prozess gegen ihren Sohn und Krankheit machen ihr zu schaffen

Dass sie sich erst Wochen nach den Enthüllungen in dem Interview zu ihrem Kontakt mit Epstein äussert, führte die Kronprinzessin auf den Prozess gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (29), der unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt ist, und ihren Gesundheitszustand zurück. «Wir sind eine Familie, die sich in den letzten Wochen in einer sehr schwierigen Situation befunden hat. Für uns stand in erster Linie die Familie im Mittelpunkt.» Sie sei die Mutter eines jungen Mannes, der sich «in einer sehr schwierigen Situation befunden hat. Ausserdem erfordert mein Gesundheitszustand sehr viel Ruhe. Und dieser hat sich noch etwas weiter verschlechtert.»