Krankheitswelle im Herbst: Brauche ich meine Maske wieder?

Jetzt ist der Herbst endgültig in Deutschland angekommen. Das manifestiert sich derzeit nicht nur an den stark gesunkenen Temperaturen, sondern auch an der derzeitigen Krankheitswelle, die aktuell durchs Land rollt. Laut Robert Koch–Institut sind momentan die akuten Atemwegserkrankungen bereits auf einem erhöhten Niveau angelangt, das in anderen Jahren erst später im Herbst beobachtet wurde. Auch die grippeähnlichen Erkrankungen liegen derzeit etwas über dem Niveau der vorpandemischen Jahre.