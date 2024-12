«Kranksein beginnt im Kopf»: Heinz Hoenig soll 2025 operiert werden

«Ich bin nicht schwer krank! [...] Die OP ist nächstes Jahr. Das ist aber nicht schwer krank. Ich fühle mich gut. Eigentlich so gut wie früher. Mit Aorta und herzkrank, das will ich jetzt nicht hören», erzählt Hoenig im Beisein seiner Ehefrau, Annika Kärsten–Hoenig (39), im Gespräch mit der «Bild»–Zeitung. Wenn der 73–Jährige «andauernd darüber nachdenke, dass ich schwer krank bin, dann bin ich krank. Kranksein beginnt im Kopf. Wir reden darüber, wenn es so weit ist.» Einen genauen Termin für die Operation gebe es dem Bericht zufolge noch nicht.